Xavier Sardá ha calificado de "absolutamente inaceptable" el hecho de que el rey "haya chanchullado económicamente de una forma tan categórica": "Nosotros no merecemos lo que ha sucedido con el rey de España", ha aseverado el periodista, que se ha preguntado "en qué ha quedado esta monarquía, que es una tragedia de Shakespeare".

"Me da igual si vuelve o no vuelve, el daño moral e intelectual que ha hecho a una gran mayoría de ciudadanos de este país es inmenso, y el daño que ha hecho a la monarquía no digamos", ha continuado el periodista en un tono visiblemente enfadado. "Mi cabreo por este tema es indisimulable. Yo le entrevisté cuando cumplió 54 años. Era un momento entrañable, este país funcionaba", ha añadido. Puedes escuchar su opinión al respecto en el vídeo principal de esta noticia.