La despedida de Mamen Mendizábal de Más Vale Tarde ha estado llena de mensajes emotivos y momentos divertidos. Una ocasión que El Gran Wyoming tampoco se ha querido perder, por lo que ha entrado en directo desde el plató de El Intermedio.

"Vaya liada también guapa esta, ¿no Chechu?", ha comentado la presentadora, ante las numerosas muestras de cariño que ha recibido en su último día al frente del programa. "Te estoy viendo y estoy viendo a los futbolistas cuando se les acaba el contrato, que corren más, meten más goles.. estás radiante", ha bromeado por su parte Wyoming.

Además, el presentador de El Intermedio ha ironizado sobre el vídeo de despedida del equipo de MVT con Mendizábal a ritmo de C. Tangana. "He visto excesiva fiesta ahí en el equipo, parecía que estaban celebrando tu marcha", ha bromeado Wyoming, que además ha lanzado un 'reproche' a Mendizábal: "Me has dejado aquí como al bisonte de Altamira".

Por su parte, la presentadora ha recordado que, aunque deja el programa, no se va muy lejos. "Me quedo en la casa, pero haciendo otras cosas. La capacidad de cambiar y de tener sueños y cumplirlos, eso es una suerte. Yo me siento súper privilegiada", ha afirmado. Puedes ver la divertida conversación entre ambos presentadores en el vídeo que ilustra esta noticia.