Tremendo enfado entre los sanitarios madrieños con las recientes declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid. A primera hora de este martes, Isabel Díaz Ayuso planteaba que el colapso en el sistema sanitario madrileño se debía a un boicot interno, llegando a decir que, "de repente, no hay médicos". Unas palabras que no han gustado nada en la Asociación de Médicos de Madrid (AMYTS).

"Hace mucho que demandamos mejoras en la atención primaria en Madrid y en el resto de España. Un nivel asistencial en el que los políticos no creen. Ahora que todo se desborda y les estalla, pretenden que los ciudadanos no hagan colas o busquen alternativas", ha denunciado Julián Ezquerra, miembro de AMYTS, que ha recordado que "la responsabilidad es de quien dirige, de quien gobierna, de quien gestiona".

Una responsabilidad que debe tener como principal preocupación "poner recursos y financiar suficientemente el nivel asistencial de la atención primaria para evitar los colapsos que estamos viviendo", ha reivindicado Ezquerra, que ha seguido denunciando las palabras de Ayuso, de quien asegura que "ha cometido un grave error" y que por ello "tendría que rectificar de forma urgente". Porque frente a lo dicho por la presidenta, el miembro de AMYTS ha detallado la dura realidad que viven ahora mismo los sanitarios.

"Los pobres administrativos que están en los centros de salud están absolutamente desbordados por los teléfonos y por la atención directa", ha lamentado Ezquerra, reclamando de nuevo que alguien se ponga "al frente" de esta situación y que plantee ya medidas para contrarrestar este colapso: "¿Por qué no se hacen, igual que con los grandes vacunódromos, carpas o polideportivos donde se centralice todo este tipo de patologías del COVID y se extraigan de los centros de salud para que no 'compitan' con los pacientes que necesitan una asitencia que no es COVID?".

En este sentido, Ezquerra ha cargado contra la gestión política de esta difícil situación asegurando que "en Madrid hay un déficit diario" de sanitarios: "Cualquier día faltan en el orden de 1.250 médicos en los centros de salud de la Comunidad. Así es imposible prestar asistencia de calidad a los ciudadanos". En contraposición, cree que Ayuso está lanzando ataques como este "porque no sabe cómo defenderse".

"Esto es lo mismo que aquel famoso boicot al Hospital Zendal que luego se ha demostradao que no había nada. ¿Qué boicot?", se ha preguntado el miembro de AMYTS, recordando sus reivindicaciones: "Queremos atender pacientes, que nos den herramientas, líneas telefónicas, tiempo suficiente. Lo que no puede ser es que, cuando todo esto falla, la culpa siempre sea de otro. Hay un problema de infraestructuras mal dotadas y de infradotación de profesionales, ese es el cuello de botella".