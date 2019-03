Ángel Sanchís: "Si Bárcenas no tiene para comer cuando salga de prisión, yo le daré"

El juez Ruz ha impuesto una fianza civil de 8 millones de euros al extesorero de Alianza Popular Angel Sanchís. A cambio, el juez Ruz le levanta el bloqueo de sus cuentas. Ángel Sanchís ha negado en 'Más Vale Tarde' que haya ayudado a Luis Bárcenas a ocultar dinero. "Bárcenas y su familia son mis amigos desde hace 40 años. Si a mí un amigo me pide que le preste 13.000 euros para pagar los estudios de su hijo, yo se los doy", explica Sanchís.

Ángel Sanchís niega que ese préstamo tenga relación con los 3 millones de euros que el extesorero del PP, Luis Bárcenas, le dejó con un contrato previo. "Su señoría ve indicios, pero no me acusa de nada. Yo digo que no es cierto, serán los tribunales los que decidan".

El extesorero de Alianza Popular niega que Bárcenas le haya vuelto a pedir dinero prestado. "Bárcenas quedó en devolverme el dinero, pero no he vuelto a hablar con él porque entró en prisión". Sanchís insiste en que él mismo ha pedido al juez Ruz la imposición de una fianza civil, por lo que "está muy contento".

Sanchís asegura que sigue siendo amigo de Bárcenas. "Eso no significa que yo esté de acuerdo con todo lo que haya podido hacer". Ángel Sanchís recuerda que era amigo íntimo del padre de Luis Bárcenas. "Yo a mis amigos no les abandono, mi código ético no me lo permite. Si Luis Bárcenas no tiene para comer cuando salga de prisión, yo le daré".