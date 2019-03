Andrea Levy: "¿Qué juez ha imputado a Cifuentes? Con Chaves y Griñán no hay duda"

LEVY CREEN EN LA VERSIÓN DE CIFUENTES SOBRE EL MÁSTER

"Pablo Iglesias era el más valorado y las elecciones las ganó Rajoy", afirma la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, que reconoce que los casos de corrupción desgasta la confianza de los españoles en la política. Sin embargo, Levy recuerda que ningún juez ha imputado a Cifuentes por su máster en la URJC. "No hay nada en estos momentos que me haga no creer en la presidenta regional", añade.