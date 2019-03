Alejandro Cao de Benós: "La sociedad de Corea del Norte es armoniosa, no hay problemas como el terrorismo"

El delegado especial de Corea del Norte, Alejandro Cao de Benós, ha hablado en 'Más Vale Tarde' para explicar cómo es la realidad del país. Según ha dicho, "oficialmente, Corea está en Guerra con Estados Unidos", por eso es un país que se siente amenazado. En esta situación, rechaza "la influencia de la política imperialista y capitalista" y "no quiere que entren problemas que parecen habituales pero que no existen en Corea del norte, como la drogadicción o el terrorismo".



Alejandro Cao de Benós destaca que Corea del Norte vive en "alerta permanente para que no haya episodios como en Libia o Irak" y pone como ejemplo las maniobras de "Corea del Sur y Estados Unidos en la zona fronteriza".



Según responde Cao de Benós, "la sociedad de Corea del norte es armoniosa y muy tranquila" y se desea "que continúe así". Por ello, el país toma "precauciones" cuando entran turistas, muestra "confianza" a los extranjeros y, según se comporten, después permita que vuelvan al país, o no.



Sobre su situación personal, Alejandro Cao de Benós destaca que en Corea del Norte se siente "como en casa" porque su forma de ser es "igual a la de los norcoreanos".