Fran Garlaz, dueño de una plantación de plátanos ecológicos en Puerto Naos, ha hecho un alegato en Más Vale Tarde destacando la "generosidad" de las personas ante una situación tan complicada como la que se vive en La Palma. "El volcán además de rocas y desgracias, expulsa amor y generosidad. La forma en la que todo el mundo te acoge y te pregunta si necesitas algo, y cómo se comparten las cosas es algo mágico", ha expresado.

En este sentido, el productor de plátanos ha destacado que "cada vez que hay una desgracia grande, todo el mundo se vuelca". "Somos buenas personas y es fundamental confiar en nosotros porque es el mayor valor que tenemos", ha defendido.

Por otro lado, el hombre ha lamentado que la cosecha de este año "está perdida" porque no pueden recogerla y ha advertido de que si no riegan en un mes, perderán las plantaciones enteras porque la platanera es una planta que "bebe 30 litros de agua al día". "La prioridad es que la gente salga bien y dejemos de sufrir", ha manifestado, tras lo que ha añadido que "después, cada uno tiene que intentar ayudar a los demás para que saquen fuerzas, tengan hogar y comida". "Se nos abre un futuro incierto", ha apostillado.

Por último, Garlaz ha criticado que se "haya votado en Parlamento que los plataneros de Canarias" queden "excluidos de la ley de cadena alimentaria que propone Europa". "Europa dice que los agricultores no cobremos por debajo de lo que nos cuesta producir y no entendemos por qué hacen esto los que dicen que nos representan. Yo no les he visto por las fincas, mientras nosotros tenemos las manos sucias y los pies llenos de barro", ha expresado, tras lo que ha pedido "ayuda para el plátano de Canarias".