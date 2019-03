La alcaldesa de San Martín se disculpa tras su ofensa a los desahuciados

La polémica saltaba en la noche del miércoles durante el Pleno Municipal de San Martín de la Vega (Madrid), donde se debatía una moción presentada por la oposición para que la Policía Municipal no acudiera a los desahucios en la ciudad. Se iba a proceder a la votación, que iba a salir negativa debido a que el PP en el gobierno considera que no se puede pedir a los agentes que incumplan una resolución judicial, y fue entonces cuando la tensión estalló.

Una de las presentes le preguntó a la alcaldesa si todos tenían casa, en referencia a los concejales de gobierno, a lo que Carmen Guijorro respondió: "Sí, y la pagamos". A continuación se inició una serie de cruces de acusaciones, llegando incluso a los insultos, que la suspensión del Pleno no logró atemperar. "Nadie deja de pagar la hipoteca por gusto y la alcaldesa dijo lo que dijo, dando a entender que el resto de la gente cuando no la paga es porque no quiere", denuncia María Brea, concejal de IU en el Ayuntamiento.

Tras el revuelo que se ha montado en la localidad madrileña, la alcaldesa ha querido pedir disculpas en 'Más Vale Tarde' por su salida de tono. "No es eso lo que quería decir, lo que pasa que cuando llevas tres horas con muchas faltas de respeto y salidas de tono, en algún momento podemos equivocarnos y no actuar correctamente". "Si pudiera, desde luego, lo cambiaría", admite Carmen Guijorro.