El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha anunciado un decreto ley aprobado en el Consejo de Ministros con el que se permite que personas en paro que cobren prestación y las personas que cobran un subsidio puedan compatibilizarlo con el trabajo en el campo durante este "periodo extraordinario" por el coronavirus.

Félix Expósito, agricultor en Villarejo de Salvanés, en Madrid, explica que el sector acoge muy bien esta medida. Y es que el campo necesita entre 75.000 y 80.000 trabajadores para poder sacar adelanta la cosecha esta temporada.

"Hay que agradecer que nos ayuden, porque si no tenemos mano de obra nuestros productos tienen una fecha de caducidad y se pasan si no los cogemos a su tiempo", cuenta el agricultor que indica que hay una gran cantidad de alimentos que se recogen ahora, como las fresas, los albaricoques o los espárragos.

"La fruta va madurando a su ritmo y hay que cogerla en su momento optimo para que tenga buena calidad", dice Expósito, que reivindica también el trabajo que realizan: "Las cosas no vienen del aire y si no trabajamos los agricultores día y noche a ver qué se come. Los agricultores, pescadores, ganaderos somos gente muy sufrida que no se pone nada por delante".

Ayuda a desinfectar los pueblos

Además de seguir al pie del cañón con las labores del campo, Félix se ha ofrecido a su Ayuntamiento para ayudar en esta crisis. Así, por las mañanas recorre con el tractor su pueblo y algún otro cercano para desinfectarlos.

También lleva el aceite o cualquier alimento sin cobrar gastos de envío para colaborar con aquellas personas que lo necesiten..