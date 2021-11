Abel Caballero ha sido cuestionado en Más Vale Tarde por el enfrentamiento interno en el Gobierno de coalición entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño estas últimas semanas. En este contexto, asegura que "no ve" a Yolanda Díaz como presidenta del Gobierno "en ningún caso". "Veo de presidente del Gobierno a Pedro Sánchez, que es el actual presidente y que yo creo que va a seguir siéndolo", ha añadido, apuntando a que para las elecciones "queda mucho", porque cree que serán en 2024.

También el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en un programa anterior de MVT, contó que veía más a Yolanda Díaz como militante del PSOE que como futura presidenta del Gobierno. Sobre ello, el alcalde de Vigo ha recordado que Díaz antes militaba en el Partido Comunista, y también que "se presentó por Pontevedra viviendo en A Coruña". "Yo la critiqué mucho en las elecciones porque no me parece razonable que alguien de otra zona se presente en otra provincia con la que no tiene relación. Ahora es vicepresidenta del Gobierno y le doy todo mi respeto pero no opino sobre el partido en el que tiene que estar", ha comentado.