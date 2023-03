Más Vale Tarde conecta con Patrycia Centeno, experta en comunicación no verbal, para analizar el significado de los gestos más llamativos de Ramón Tamames durante su intervención en la moción de censura contra Pedro Sánchez.

Centeno repasa detalles como que Tamames entrara apoyado en el hombro de un ujier y no de Abascal o Espinosa de los Monteros, así como el hecho de que no aplaudiera a Abascal después de su discurso. Sobre esto último, señala que "cuando hay un aplauso el significado es de reconocimiento o de apoyo, pero si no lo siente lo evita". La experta también explica el detalle de que "incluso cuando Abascal regresa a su escaño intenta cierta complicidad con Tamames y este no le da coba".

A propósito de la indignación de Tamames por la duración del discurso de Pedro Sánchez, Patrycia señala que "estaba realmente molesto" y que "tenía impaciencia por tener su turno": "Si para todos el tiempo es oro, en una persona de 89 años la impaciencia es todavía mayor", apunta.

Por último, define el comportamiento del resto de diputados hablando por el móvil o comiendo frutos secos durante las intervenciones como "una falta de respeto y de educación" que deberían mostrar "no solo hacia el candidato, sino hacia todos los espectadores".

Además, analiza por qué Yolanda Díaz se dirigía al candidato de Vox como "profesor Tamames": "Hoy ha adoptado un tono un poco más duro de lo que nos tiene acostumbrados, pero lo ha intentado suavizar mostrándole respeto refiriéndose a él así y también con el traje blanco porque es una gran estratega estilística".