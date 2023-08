En Más Vale Tarde hemos tenido la fortuna de hablar con una pionera del fútbol femenino en España. La exjugadora y exinternacional de la selección española de fútbol María Ángeles Muriel ha compartido un momento precioso con su hija, la periodista Loreto Ochando, que le ha agradecido que pudiese jugar al balonmano gracias a su apoyo.

"He podido jugar en División de Honor de balonmano porque he tenido una gran madre que me ha apoyado toda mi vida. Cuando se reían de ti porque eras una niña que practicaba un deporte de niños, llegaba a casa y tenía una madre y un padre que pasara de todo", confiesa Ochando.

Es más, lanza un comentario que saca una sonrisa de su madre: "Mi madre es más feminista durmiendo que todo el Ministerio de Igualdad despierto y trabajando". "Si soy como soy es gracias a ti. Gracias, mamá", concluye la colaboradora.