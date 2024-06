El comentario de Óscar Puente a Vito Quiles a través de X (Twitter), cuando le llamó "saco de mierda", sigue generando repercusiones y comentarios. Este miércoles, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha asegurado que Quiles "no es periodista" al ser preguntado sobre esta cuestión.

Al escuchar sus palabras, Elisa Beni se pregunta "si pasa algo porque le critiquen", recordando que fue bloqueada por el ministro en esta red social cuando ese día le dijo que "le habían perdido las formas" con Quiles.

"Le cite al 'Quijote': 'No castigues con palabras lo que la ley castiga con hechos'. Me bloqueó", confiesa. Al escucharlo, Cristina Pardo bromea sobre el contenido de su mensaje: "La verdad que citar al 'Quijote' me parece bastante delictivo...".