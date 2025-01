Elisa Beni: "Mazón no tiene vergüenza por lo que no hizo, por haberse agarrado al sillón con uñas y dientes"

La periodista, en Más Vale Tarde, ha sido muy crítica con el president de la Generalitat tras sus bromas por las ayudas a Gaza: "No debería hacer oposición al Gobierno".

Elisa Beni ha sido muy crítica con la figura de Carlos Mazón. Con la figura de un president de la Generalitat que ha bromeado con las ayudas a Gaza en unas declaraciones ante los medios. La periodista, en Más Vale Tarde, ha afirmado de él que "no tiene vergüenza".

"Me parece que Mazón no tiene vergüenza. Por lo que no hizo, por haberse agarrado al sillón con uñas y dientes. Si le consiente esto es por la situación de la política nacional actual. No quieren dejarle caer", afirma.

Y le da un consejo: "Lo mejor es estar en un plano bajo. En un nivel bajo. No puede salir a sacar pecho, ¿no había nombrado al militar para que diera la cara por él?"

"Está haciendo mucho ruido. No debería hacer oposición al Gobierno. No debería hacer bromas con temas serios", ha dicho Beni para concluir su exposición sobre Carlos Mazón.