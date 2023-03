La división dentro del feminismo ha quedado este miércoles más que evidente con la organización de dos manifestaciones distintas. La ley trans, junto con el fiasco de la ley del 'solo sí es sí', es la clave para entender esta fractura. La periodista y tertuliana de Más Vale Tarde, Elisa Beni, ha señalado directamente a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a quien ha acusado de convertir al feminismo en una "religión": "Ha convertido su visión 'queer' del feminismo en una religión".

Beni ha defendido que la "mayor parte de las militantes socialistas feministas están en la otra marcha, no al lado de sus ministras". La periodista ha asegurado que la división que hay en el feminismo no viene del Congreso, sino que es producto de la ley trans, ya que las feministas "tradicionales" consideran la norma una "banalización". "Creen que es una banalización que uno pueda decidir ser hombre o mujer, simplemente, yendo al Registro Civil", ha añadido.

Sobre los abucheos a Irene Montero en un acto celebrado la mañana de este miércoles, la periodista ha reprochado a la ministra no haber "recibido al colectivo de mujeres, que -en opinión de Beni- no se oponen a los derechos de los transexuales, sino a la religión 'queer', al transgenerismo". "Se oponen a que ahora seamos todas cis cosas". Asimismo, ha criticado que la ley convierte a las personas en "progenitores gestantes y no aparezca la madre".

"Tapar las reivindicaciones de las mujeres"

Según ella, es contra lo que se rebela el feminismo tradicional, puesto que "la bandera de las personas transexuales, que muchas veces el movimiento feminista ha acompañado, no es una bandera que deba tapar las reivindicaciones de las mujeres". Elisa Beni se queja de que el dar derechos a un colectivo no debe implicar que "ser mujer sea tan banal, sea con tan poco identidad, que uno pueda modificar con la mera expresión de su deseo".

La periodista ha defendido que ya había leyes que protegen a este colectivo y que "nadie está en contra de los derechos humanos de nadie". "Lo que pasa es que han convertido su visión 'queer' del feminismo en una religión. Así que, o comulgas con su religión o te descomulgan", ha expresado.

En la misma línea, se ha expresado la periodista Mayte Alcaraz, que considera que "Sánchez dio por ganada la partida a Podemos". Para ella, también la ley trans es el "origen de esta división dentro del feminismo". Y ha cargado duramente contra la ministra de Igualdad: "No considero que el feminismo sean los delirios de Irene Montero. Yo creo que el feminismo es un movimiento plural, transversal, en el que se identifican muchísimas mujeres que no tienen por qué seguir la religión. Esto es una religión que ha impuesto Montero", ha zanjado.