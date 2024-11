El drama de un vecino de Catarroja tras la DANA: las aguas fecales no paran de salir por las tuberías de su casa

Los sistemas de drenaje siguen colapsados en los pueblos como Catarroja. "Mis vecinos tiran de la cadena y no conocen el problema que me generan debido al atasco en las alcantarillas, tengo que sus aguas fecales", ha comentado Salva.

Tres semanas después de la riada provocada por la DANA en Valencia, los problemas de alcantarillado siguen afectando a los vecinos de numerosas localidades, entre ellas Catarroja. En este municipio, los sistemas de drenaje siguen colapsados y las aguas fecales están desbordando, tanto en parkings comunitarios como en viviendas unifamiliares.

Salva, un vecino de la localidad, ha hablado para Más Vale Tarde, relatando su angustiosa experiencia. "Mis vecinos tiran de la cadena, hacen sus necesidades como cualquier ser humano, pero no conocen el problema que me generan debido al atasco en las alcantarillas", ha explicado Salva. "Cuando ellos hacen sus necesidades, yo tengo que esperar al final de las tuberías, y para evitar que se desborde, me he hecho un recogedor con el fin de ir evacuando las aguas fecales, lo tengo que hacer para evitar que me llene todo el bar".

El problema se ha agudizado en muchas viviendas y garajes comunitarios de la zona, donde el sistema de alcantarillado está totalmente desbordado. A pesar de las intensas lluvias y el daño evidente en las infraestructuras, las autoridades locales aún no han logrado solucionar los problemas de evacuación de aguas residuales, lo que genera situaciones de riesgo sanitario para los vecinos.