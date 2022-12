El doctor González, experto en medicina deportiva, asegura que una infección “es la peor complicación de una intervención quirúrgica, algo que solo se ve en un 1% o 2& de los casos”, y asegura que todos los médicos temen una infección.

Por ello, asevera el doctor, hasta que no se sepa la magnitud de esta infección no se sabrá su evolución futura. Para el Doctor González, los plazos de los se ha hablado en la rueda de prensa del rey han sido muy optimistas, ya que han estimado un plazo máximo de seis meses para la recuperación y desde la primera intervención quirúrgica hasta la segunda estiman un plazo de recuperación de ocho semanas de máximo.

Pero según la opinión de este experto, los plazos no se podrán saber hasta que no comience la primera intervención y se sepa el estado real de la infección, como ha afectado a "la prótesis, el acetábulo, las partes blandas, e incluso el hueso".

El motivo de ello es que el rey está sometido a mucha medicación, fundamentalmente corticoides así que "hasta que no abran no sabemos si le quitarán parte de la prótesis o toda".

El doctor González, preguntado si esta infección no se ha podido descubrir antes de que pasara a mayores, ha matizado que realmente, a día de hoy no se puede saber la magnitud de ella, ya que en los análisis aún no se ha dado con el tipo de bacteria.

En su primera intervención, realizada por el doctor Ángel Manuel Villamor Pérez , fue bastante compleja debido a que había una fractura multifragmentaria, y el traumatólogo trató de ser conservador y no utilizar un método agresivo, lo que complicó la operación.