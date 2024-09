Las consecuencias de la DANA ya se están dejando ver en algunas zonas del este de España. Como indica Francisco Cacho, en Barcelona, por ejemplo, "pueden caer hasta 20 litros por metro cuadrado. De momento vemos los cielos muy cubiertos, ambiente fresco y mucho viento y oleaje".

En la costa de Girona, indica Cristina Pardo, hay alertas por fuerte viento y oleaje. Más Vale Tarde conecta con el reportero Xescu Tapias que está en Palamós. El reportero está sufriendo las consecuencias del temporal a juzgar por como 'lucha' para evitar que su paraguas salga volando. "Aquí está lloviendo a ratos y está entrando un viento algo intenso", expone. "Si bien en la costa de Girona hay avisos de rachas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora y también avisos por fuerte oleaje, en este espigón portuario de Palamós, de momento, hay algo de marejada", añade Tapias.

"Xescu a ese paraguas le quedan horas de vida", le advierte Cristina. Parece que el reportero no ha logrado escuchar a sus compañeros desde el plató ya que no responde al comentario. "No contesta pero sabemos que está bien", apunta Iñaki. La presentadora pide que vuelvan a enfocar al reportero para asegurar que está bien. Tapias aparece en plano y avisa de que "siguen aquí". "No respondía porque tenía dificultades para plegar el paraguas", explica.