Las riadas vividas estos últimos días en la parte este de España han dejado viviedas inservibles como la de José, una mujer del municipio murciano de Javalí Viejo, que por segunda vez ha visto cómo su casa de verano de la localidad cercana de Molina del Segura ahora está llena de "barro", a pesar de que "antes de ayer era más bien agua". Hasta allí se ha acercado el reportero de Más Vale Tarde, Javier Bastida.

Preguntada sobre cómo se encuentra tras las nefastas consecuencia, José ha admitido estar "fatal, fatal" a la vez que ha mostrado absoluta desesperación. De hecho, y preguntada por el presentador del programa, Iñaki López, sobre si hay alguna acción que se pueda llevar a cabo desde las administraciones públicas, asegura no saberlo, puesto que desde que tienen esa casa "desde hace 20 años, la primera vez que pasó fue hace cinco años o así".

No obstante, en esa ocasión, explica ante los micrófonos de laSexta, que "fue porque estaba todo atascado en el río". Los días posteriores a esa jornada de 2019 serán similares a los que les toca vivir ahora: "Nos podemos tirar un mes limpiando esto como la otra vez". Ahora, tienen esperanza de "salvar la piscina" que "la tuvieron que hacer nueva" después de la primera riada.

Eso sí, lo que no van a poder salvar son electrodomésticos y resto de mobiliario, de hecho, José admite "que no hay nada que se puede salvar". Al menos, esta afectada no se ha encontrado con problemas con el seguro, ya que según ha contado "se portaron muy bien" con ellos, "gracias a Dios".