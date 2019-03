La declaración de Álvarez- Cascos ante el juez, punto por punto

Las visitas con los empresarios. Fue uno de los puntos fuertes del interrogatorio. Quién y por qué visitaba a Cascos en su despacho.

Letrado de IU: "Yo le voy a decir la lista de imputados por si en algún caso se acordara. Se reunió usted con el Sr. Villar Mir en el Ministerio de Fomento?"

Álvarez-Cascos: "No lo recuerdo, pero si hubiera solicitado una reunión la hubiera tenido con normalidad."



Letrado de IU: "¿Se reunió usted con el Sr. Luis del Rivero en el Ministerio de Fomento?



Álvarez-Cascos: "Le digo exactamente lo mismo. Con normalidad he recibido a todos los que platearon alguna iniciativa en relación al Ministerio de Fomento."



Letrado de IU: "¿Se reunió usted con el Sr. García-Pozuelo en el Ministerio de Fomento?"



Álvarez-Cascos: "Le doy la misma respuesta que le he dado con todos los que ha citado."



Letrado de IU: "¿Se reunió usted con el Sr. Mayor Oreja en el Ministerio de Fomento?"



Álvarez-Cascos: "Le doy la misma respuesta"



Las donaciones

Cómo llegaba el dinero a la caja fuerte del Partido Popular también fue otra de las claves del día.



Álvarez-Cascos:" No recuerdo que ningún simpatizante hiciera donaciones, sean nominativas o anónimas al Partido Popular. Por lo tanto, no puedo refrendar esa anotación"



Juez Ruz: "Hay otra similar del año 95..."



Álvarez-Cascos: "No, yo no he recibido nunca dinero en efectivo de nadie"



Sueldos y sobresueldos. Los letrados también quisieron saber qué y cuánto cobró Cascos esos años y también si lo hizo en A o en B.

Letrado de IU: ¿Me puede decir cuánto cobró en el año 96, 97, 98 y 99?



Álvarez-Cascos:" Sí, del año 96, se lo voy a decir"

Letrado de IU: “Dígamelo”

Álvarez-Cascos: “Porque así no me lo va a decir cuando vuelva a Asturias”



Juez Ruz: “Eso no lo tiene que decir usted. Si les está preguntando una pregunta, mientras no se declare impertinente la tiene que contestar.



Los otros negocios. La relación de Cascos con Bárcenas y su posible relación con la Gürtel tambien interesaron al abogado de IU.



Letrado de IU: "¿Ha percibido usted algún dinero pagado por empresas vinculadas al Sr. Correa?"Álvarez-Cascos: "Jamás"



Letrado de IU: "Jamás. ¿Ha participado en algún negocio con el Sr. Bárcenas, por ejemplo en empresas de tratamientos agrícolas?"



Álvarez-Cascos: "Jamás"



Letrado de IU: "Con el Sr. Bárcenas, ¿mantuvo algún tipo de conversación relativa al comercio de arte?"



Álvarez-Cascos: "No"



Letrado de IU:"¿Nunca?"



Álvarez-Cascos: "Nunca"



Respuestas para todo.Quizá no aportara muchos datos nuevos, pero la actitud de Cascos fue de lo más llamativa apenas dejaba acabar las preguntas, y su tono hizo que el juez le llamara la atención hasta e n cuatro ocasiones.

Cuando le preguntan que si sabía lo que hacía lo que hacía Bárcenas responde: " Mire usted, el PP es un partido normal, y en los partidos normales, a diferencia de la KGB de los partidos comunistas, de la Gestapo de los partidos nazis, o de Método3 de los partidos socialistas, no teníamos sistemas de espionaje interno, nunca. Y por lo tanto, ningún departamento estaba espiando al de al lado, ni fiscalizando al de al lado".