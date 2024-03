El alguacil detenido por el asesinato de un vecino de Hinojal, en Cáceres, había pedido un anticipo de dinero al Ayuntamiento, según ha explicado la alcaldesa de la localidad en Más Vale Tarde. Blanca Vivas ha asegurado que no le vio especialmente nervioso en los días posteriores al crimen, de hecho, tuvieron conversaciones sobre qué le habría pasado a la víctima.

"Hemos tenido conversaciones de qué le habrá pasado a Vicente... dónde estará... siempre hemos pensado que esto tenía que ver con algo de fuera. Con algún viaje que hubiera hecho Vicente con el autobús, pero jamás hubiéramos imaginado que esto podía ocurrir. No solo lo que le ha pasado sino que tuviera que ver con otra persona y que fuera del pueblo", ha explicado la edil.

Además, ha narrado que el acusado "participó en una batida". "La primera que se hizo fue con vecinos que querían ayudar y fuimos nosotros a la batida. No es que él tuviera interés en ir, es que yo le dije que tenía que ir conmigo", ha explicado. No obstante, la alcaldesa ha remarcado que el acusado y la víctima no eran amigos "de estar comiendo juntos, ni de salir de fiesta juntos ni nada de eso".