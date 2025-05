El dardo de Iñaki López ante la ausencia de Beatriz de Vicente: "El silencio es sorprendente..."

La colaboradora no está hoy en la mesa de debate de Más Vale Tarde y el presentador se ha acordado de ella. Pero no solo la abogada ha sido el objetivos de sus pullas.

Como es habitual, Iñaki López y Cristina Pardo presentan a todos los colaboradores que les acompañaran en la mesa para debatir los temas que se trataran durante el programa. Pero, Cristina, antes de dar sus nombres, adelanta que uno ha llegado tarde.

"¿Qué me estás diciendo?", responde Iñaki, irónico, "¿no ha dejado todavía su carruaje en nuestras instalaciones a Gonzalo Miró". "Oh, qué sorpresa", añade el presentador, provocando la risa de los colaboradores. "Si cobrara por horas de presenciales... no le convendría ni venir", afirma López.

"Se habrá equivocado y estará en uno de sus otros trabajos", apunta Cristina. Pero, a pesar de los divertidos comentarios de su compañera, Iñaki cambia de tema y hace un curioso apunte: "¿Lo notáis? Beatriz, no está... el silencio, es sorprendente".

"Vamos a aprovecharlo", afirma, irónico, "podremos hablar más". "Ay, pobrecita", comenta Afra Blanco, "pero, yo no digo nada por si acaso". "Le mandamos un beso desde aquí y, por favor, esperamos verla pronto en septiembre", afirma López. "Hombre, espero que vuelva el lunes... a ver si van a pensar los espectadores que, de verdad, no vuelve hasta septiembre", concluye Cristina.