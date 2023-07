Los ultrarricos han crecido en 2021 un 10% pese a la pandemia, cuando el 60% de los españoles gana menos de 21.000 euros anuales. El economista Gonzalo Bernardos ha lanzado un dardo en Más Vale Tarde a los partidos políticos por la ausencia de un programa serio para las familias en precariedad desde hace 15 años. Sin embargo, ha señalado que él se "alegra que haya empresarios que se ganen muy bien la vida, siempre y cuando paguen buenos salarios".

No obstante, ha explicado que los que ganan en España en el año 2021 más de 600.000 euros solo son el 0,06%. "Lo que me preocupa y me preocupa muchísimo es que veo que muchísimas personas que no han salido de la precariedad. El 58% de los que trabajan están cobrando menos de 21.000 euros. Eso me parece alarmante porque van a tener dificultades en pagar el alquiler o no van a poder comprar una vivienda. Van a estar limitados en el momento de tener hijos", ha lamentado el también profesor de Economía.

Por eso, Bernardos ha asegurado que "no puede ser que hayan pasado 15 años desde el estallido de la burbuja inmobiliaria y que el país macroeconómicamente se ha recuperado, pero la inmensa mayoría de las familias no lo ha hecho". "No veo a nadie que tenga un programa serio para rescatar a estas familias de la precariedad en la que viven", ha criticado el economista.