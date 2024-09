Dani Mateo conecta hoy con los compañeros de Más Vale Tarde, Iñaki López y Cristina Pardo, con una pregunta sobre la mesa: "¿Alguna vez habéis hecho el amor en el baño de un avión?", les cuestiona el presentador de Zapeando.

"Tengo más de 50 tacos, tronco, no", le responde tajante Iñaki en el vídeo sobre estas líneas, donde asegura que "eso son cosas que quedan para los centenials". "Se me ha olvidado que Iñaki es vasco, no lo hacen en tierra, lo van a hacer en aire", comenta Dani.

En el caso de Cristina Pardo, afirma que "yo es que soy de Pamplona": "Iñaki con tal de hablar te contesta y todo, pero es que yo paso", explica.