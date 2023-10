Con el paso de los días, vamos conociendo más detalles alrededor del cura detenido acusado de haber violado a varias mujeres a las que previamente drogó. Según detalla el diario 'El País', el padre Fran intentó manipular a su novia cuando se enteró que había encontrado los discos duros en los que grababa sus agresiones.

"La iglesia me ha perdonado por lo que he hecho. Son cosas de mi vida anterior. Si sigues así, me voy a suicidar", decía cuando ella le preguntaba por dichas imágenes. Ambos se conocieron en el confesionario de la iglesia de Santa María de Micaela, donde ella le contó que estaba siendo maltratada por la que entonces era su pareja.

Mantuvieron su relación oculta durante meses hasta que ambos cohabitaron en la casa del párroco en Melilla. El diario cuenta que fue el propio padre Fran quien pidió el traslado de Melilla a Málaga por motivos de salud, cuando la realidad era que estaba agobiado por la presión de su pareja con los vídeos que había descubierto.

El diario 'ABC' también añade que el obispo de Málaga se negó en dos ocasiones a recibir a la novia del padre Fran, que escribió dos correos electrónicos con una carta en mayo y en junio. "La agenda del obispo dificulta que puedan atenderla", contestaron entonces.

Es entonces cuando la mujer decide acudir a la Policía con el material que había encontrado en los discos duros. El mes de agosto, se formaliza la denuncia. El 5 de septiembre, la Policía llama a declarar al vicario, al que advierten: "El padre Fran es un depredador sexual".