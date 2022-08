Son muchas las preguntas que rodean a nuestras vacaciones. ¿Son suficientes? ¿Cuándo empiezo a desconectar realmente de la rutina? ¿Es mejor 'partir' mis días libres o cogerlos todos del tirón? Para responder a estas y más dudas, la psicóloga Elena Dapra arroja luz en Más Vale Tarde.

Para empezar, Dapra distingue entre desconectar y descansar. Para lo primero, estima que se necesitan 15 días para desconectar. En caso de poder hacerlo, la psicóloga aconseja partir las vacaciones en dos periodos de 15 días.

"Cuando desconecto, me quito las preocupaciones del día a día. Cuando descanso, no hago ejercicio físico. Si me voy de viaje, puedo no descansar, pero sí desconectar", aclara Dapra, que cree que con uno o dos días uno puede 'recuperarse' de las vacaciones para volver al trabajo.

Si lo que queremos es desconectar del todo, Dapra nos aconseja "estar en el aquí y ahora". "Si estoy en la playa, estoy en la playa; si estoy con amigos, estoy con amigos. Romper con nuestras rutinas. Lo que no hay que hacer es llevar esas rutinas en vacaciones", afirma.