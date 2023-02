La humorista Valeria Ros presenta el programa 'Akelarre' de la ETB. En redes sociales, la formación EH Bildu ha criticado la "visión española" de Euskadi que dicen que da Ros. Concretamente ha sido la diputada Jasone Agirre, que ve "doloroso", "inaceptable" e "inquietante" la "mirada" que ofrece el programa.

Esta denuncia la acompaña con un vídeo en el que la diputada cree que Ros ridiculiza a la cultura vasca. En sus redes sociales, la humorista ha tirado de ironía: "Intentad que me cancelen, no me importa, pero nunca conseguiréis ser más vascos que una pija de Getxo".

Además, en su cuenta de Instagram ha dado una versión más amplia de su visión del programa: "No quiero entrar en polémicas, mi trabajo es reírme de todo, quitar hierro a las preocupaciones cotidianas y que el espectador (tanto vasco como de fuera de aquí) disfrute y conozca el pedazo de talento que tenemos en Euskadi. Me está llegando mucho hate, pero también mucho apoyo".

Desde la formación, se han registrado tres preguntas al director de EITB, preguntándose si este programa "se ajusta a los principios recogidos en la ley de creación" de la cadena pública vasca, así como si no cree que "miles de espectadores podrían sentirse ofendidos con el enfoque que ofrece el programa".

El humorista Edu Galán ve "preocupante" que un partido como EH Bildu tenga "estos problemas con la libertad de expresión". "Sorprende lo que le preocupa a Bildu los sentimientos de los vascos, cuando nunca les ha preocupado lo más mínimo con los homenajes a etarras", lamenta.