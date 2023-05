La actriz Meg Ryan ha reaparecido en la presentación del documental de Michael J. Fox, que trata sobre su lucha contra el Parkinson, pero lo que más ha llamado la atención es su cara. Y, es que, la actriz de 'Cuando Harry encontró a Sally' tiene una nueva imagen en la que desatacan sus pómulos que está más hinchados de lo habitual.

Algo que no tarda en provocar la siguiente reflexión de Cristina Pardo: "Me produce muchísimo sufrimiento el terror a envejecer que tienen algunas personas. Me provoca sufrimiento porque solo pienso en que no me pase", comenta.

Para Iñaki López, todas las famosas acaban pareciéndose a "Donatella Versace" después de inyectarse bótox y/o ácido hialurónico en el rostro. "Esta mujer era preciosa y ahora pues...", comenta su compañera, y el presentador le da la razón: "Y a buen seguro lo seguiría siendo si no se hubiera lastimado. Qué mala suerte".