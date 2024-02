La presentadora de Más Vale Tarde, Cristina Pardo, cuenta cómo vivió el robo en su vivienda, a raíz la entrada en casa del futbolista del FC Barcelona, Jules Kounde. El jugador ha vuelto a ser víctima de un robo en su casa. Esta vez durante un partido contra el Villarreal. José Félix Ramajo, experto en seguridad, asegura que "parece ser que es fácil entrar en la casa de este futbolista".

"No hay un sistema de seguridad que pueda parar a un ladrón si antes no tienes en una burbuja totalmente controlada la privacidad y la intimidad, no solo de la persona, sino de la familia", explica el experto.

La presentadora recuerda que cuando entraron en su casas le vino rápidamente un pensamiento a la cabeza: "Pensé 'ojalá se corra la voz entre las bandas de que en mi casa no hay nada'", recuerda.