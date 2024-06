El futbolista del Real Madrid, Kylian Mbappé, ha hecho un llamamiento para que los jóvenes franceses no voten a "los extremos" en las próximas elecciones, lo que ha provocado las críticas de Vox en España. Preguntado por las declaraciones de Mbappé, el portero de la selección española, Unai Simón, aseguraba que "de lo único que me debería dedicar a hablar es de fútbol".

Sobre esta cuestión, Chema Crespo asegura que los futbolistas "son ciudadanos que han demostrado profesionalmente sus cualidades y eso les da la oportunidad de que cualquier cosa que hagan se convierta en referente". Por ello, señala que "si como ha hecho Mbappé avala los valores de la integración, la diversidad y el respeto, pues mejor".

En el caso de Unai Simón, Cristina Pardo apunta que "no por ser jugador de fútbol estás invalidado para opinar". "Si no quieres opinar, ok", añade.