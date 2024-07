Las temperaturas no paran de subir, esto ha provocado que los termómetros marquen por encima de los 40ºC y que hasta 11 comunidades autónomas estén en aviso por calor. En el litoral mediterráneo también rozan estas temperaturas. Esto, sumado a la humedad, como destaca Joanna Ivars, la meteoróloga de laSexta, empeora la sensación térmica. "Cuando veraneaba en el Mediterráneo de pequeña y no me podía peinar por la humedad", recuerda Cristina Pardo, que lo califica de "horroroso" porque además le dejaba el pelo con un mal "tacto". "Como para lijar puntas de clavo", matiza Iñaki López.

Por su parte, Joanna Ivars, que tiene el pelo rizado, asegura que la humedad del Mediterráneo le hace ir "como Bob Marley". "Pareceríamos los Jackson 5", bromea Iñaki López en este vídeo.