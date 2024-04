El rey Juan Carlos fue recibido con gritos de 'viva el rey' a su llega a la boda de José Luis Martínez-Almeida, donde el alcalde de Madrid le recibió apretando su mano y con una reverencia en un momento en el que el monarca perdió su bastón.

A esta imagen siguieron otras en las que se puede ver a Almeida subirse a los escalones de la iglesia para 'ganar unos centímetros' a la hora de saludar a otros miembros de la realeza, como la infanta Cristina o su hijo, de estatura considerable.

"Me identifico", comenta con humor Cristina Pardo, mientras Iñaki López comenta que "fue la 'royal family B', que los reyes no fueron porque no quieren una foto con los eméritos de fiesta, de funeral bueno".