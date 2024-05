Un grupo de Hermanas Clarisas de un monasterio de Burgos están copando titulares debido a que han decidido abandonar la Iglesia Católica. El revuelo, aparentemente, habría estado originado por una operación inmobiliaria que querían llevar a cabo las religiosas: la venta de un monasterio para adquirir otro. Más Vale Tarde charla con el padre José Ceacero, que se ha convertido en portavoz involuntario de las hermanas burgalesas.

Iñaki López le ha preguntado al religioso si su orden sería la famosa benefactora que está ayudando "a estas Clarisas rebeldes". "No nosotros", afirma el padre Ceacero. "Las monjas tenían un benefactor para comprar eso, pero si no quieren que hable y defienda a las monjas ¿para qué me preguntan?", añade el religioso.

"Demuestren dónde está la denuncia, mienten como bellacos por que no se pueden aprovechar de un puñado de mujeres que están en un convento", afirma. "Padre José, me sorprende que acuse usted al arzobispado de querer aprovecharse de las Monjas Clarisas, cuando usted ha comenzado esta entrevista diciendo que son inteligentísimas y que nadie se aprovecha de ellas", apunta Cristina Pardo. "No entiendo que necesiten, por lo tanto, un hombre que las defienda por los medios de comunicación", concluye la presentadora.