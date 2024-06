El TSJM ha autorizado una manifestación para rezar en la sede del PSOE en Ferraz durante los días 8 y 9 de junio, que coinciden con la jornada de reflexión y la votación en las elecciones europeas. "Que tiene una motivación política, tampoco hay que ser un ingeniero para darse cuenta", afirma rotundo Fernando Berlín.

"Si el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no vio nada en la gestión de las residencias, cómo va a ver algo en gente rezando", ironiza Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas. "¿A quién le rezan?", se pregunta por su parte Cristina Pardo, que asegura rotunda que "para rezar a Dios no te hace falta ir a Ferraz, vete a tu casa, pero delante de la sede del PSOE no lo entiendo".

"Es un delirio, y analizar esto en serio es una cosa imposible", afirma Ramoncín, que asegura que "es como si ahora sale gente a rezar para que llueva".