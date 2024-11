La presentadora de Más Vale Tarde Cristina Pardo ha repasado durante el programa el hecho de que ciertas personas del CECOPI encargado de gestionar la DANA dedicasen "una hora y media, dos o 45 minutos a determinar cómo se debía redactar ese mensaje": "Me parece aterrador", ha señalado. "Me parece de una inoperatividad que la Comunidad Valenciana y quien sea, debe hacérselo mirar. Por el amor de Dios, manda un mensaje con una alerta, que no te estás jugando el Nobel coño", ha añadido.

Por otra parte, Pardo ha señalado que deberían haber operado como una agencia de noticias "manda un avance y luego ya darás más detalles". A su vez, el también presentador Iñaki López ha indicado que "llama mucho la atención que no haya una plantilla para este tipo de cosas".