Los presentadores de Más Vale Tarde Iñaki López y Cristina Pardo han vuelto a tener este lunes un rifirrafe divertido y esta vez sobre la fiesta privada en el Palacio de Dueñas, organizada por Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo, por la presencia de Hillary Clinton. "Podríamos hacer tú y yo estas verbenas", le ha dicho López, y Pardo le ha contestado que no vaya de "exquisito" porque se ha bebido "kalimotxo por un tubo".

"A mí me gustaría estar en todas las fiestas. No en esta, en todas", ha señalado la presentadora, para añadir que ella "no le pone tantas pegas" como él. "Y tú en el fondo tampoco porque luego llegas te lo bebes todo y te parece fenomenal. Has estado en peores fiestas", ha dicho. "Me bebo mucho más", ha añadido entre risas el presentador. "Es que va de exquisito... Ha bebido kalimotxo por un tubo", ha dicho Pardo.

Iñaki López ha seguido hablando de que la fiesta tiene un "sabor a verbena". "¿Y qué problema hay con las verbenas?", le ha preguntado Pardo, a lo que ha contestado: "Nada, nada, sí son estupendas".