El último filtro que ha sacado la red social de Tik Tok te cambia la cara al completo y muestra tu rostro como si te hubieses sometido a más de una operación de cirugía. Supone un peligro, advierten los expertos, el de la dismorfia del 'selfie', que lo sufren las personas que ya no se ven bien sin un filtro puesto en la cara.

Pese a que es un poco peligroso, los presentadores de Más Vale Tarde han querido probarlo para comprobar hasta qué punto cambia la cara. Todos han corroborado que no solo te maquilla, sino que te dibuja una nariz diferente, unos labios diferentes y te hace las facciones del rostro más delgadas.

La primera en pasar por él ha sido Cristina Pardo, quien con ello puesto parecía "un dibujo animado". "Me veo que me han quitado 20 años de encima, me han operado la nariz, los labios y me han convertido en otra persona". "Imagínate llegar al cirujano y pedirle que te ponga esa cara, que es lo que hace hoy en día mucha gente", ha planteado la periodista.

En el caso de Iñaki López, se ha visto "más seductor" y "atractivo": "Parezco un amigo del pequeño Nicolás. Me veo prácticamente igual", ha bromeado.

Los colaboradores Ramoncín, Benjamín Prado y María Claver, y la periodista María Lamela también han querido pasar por esta herramienta. La conclusión a la que han llegado es que "mejor al natural todos, sin duda".