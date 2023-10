El presentador de Más Vale Tarde, Iñaki López, no ha dudado en felicitar en directo a su compañera Cristina Pardo por haber sido galardonada con la Antena de Oro de la televisión 2023. López se ha sorprendido ante el meme que ha realizado el equipo del programa y lo ha comentado en directo. "Mira cómo se frota con el premio en cuestión", ha bromeado. "Poco me froto para los pocos premios que nos caen. Más me debería frotar", ha añadido ella.

Acto seguido, ha expresado a su compañero que el verdadero premio es trabajar con él. "El verdadero premio es estar contigo cada tarde", ha señalado ella entre sonrisas. Los colaboradores del programa también han aprovechado la ocasión para felicitar en directo a su 'jefa', como señala Beatriz de Vicente. López ha instado a todos ellos a tranquilizarse. "Comportaos con naturalidad", ha indicado.