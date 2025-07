Cristina Pardo estalla contra Javier Bastida: "No podemos empezar con los dramas de la Lotería de Navidad en julio"

"Vete y no vuelvas"

Javier Bastida conecta con Más Vale Tardes desde un enclave muy especial: la administración de lotería de doña Manolita. "Doña Manolita te va más que tu madre", le dice Iñaki López. "Si doña Manolita me tiene que ver, va mal la cosa... nos dejó hace unos años", responde el reportero.

El reportero explica que la gente ya comienza a acudir a la administración para comprar sus décimos de Lotería de Navidad. "Mucha gente está haciendo turismo y hoy, 10 de julio, se abre la Lotería de Navidad", explica Javier.

Bastida desvela que ya se ha "montado el primer drama en la redacción de Más Vale Tarde". "Os aviso, a todos los que esta mañana me habeís dado pasta, que hay drama", añade. El reportero muestra el número que ha decidido comprar, un número "muy de actualidad": el 00126.

El reportero explica que en esa administración tan solo cuenta con 10 billetes de ese número. "A mí me aburre", se queja Cristina Pardo, "no podemos empezar ya con los dramas de la lotería en julio". "Bastida, vete y no vuelvas", añade la presentadora.