Cristina Pardo se da cuenta de la 'estrategia' de Gonzalo Miró: "Su día son los lunes, pero siempre acaba viniendo cuando hay comida"

"¿Te has dado cuenta tú también?", no puede evitar reaccionar Gonzalo Miró a las palabras de Cristina Pardo, que se ha dado cuenta de que siempre está en la mesa cuando hay comida.

Gonzalo Miró lo tiene todo pensado y Cristina Pardo se ha dado cuenta de su estrategia. "Aquí estás, poniendo un poco de juventud en todo esto", dice Iñaki López, a lo que él responde: "Buenas tardes, ¡qué alegría!".

Sin embargo, que Gonzalo Miró esté este jueves en la mesa de Más Vale Tarde tiene una explicación. "Yo solo sé sus días son los lunes, pero no sé cómo se las arregla que ahora solo viene los días que hay comida", destaca Cristina Pardo. "¿Te has dado cuenta tú también?", reacciona el colaborador. "Gonzalo está medrando en esta mesa", no puede evitar reacciona Iñaki López en este vídeo.