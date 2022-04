Burger King ha retirado una campaña en la que ha utilizado alguno de los mantras de la religión católica para anunciar un producto vegetal. Lo ha hecho tras recibir muchas críticas por hacer uso del "comed y bebed todos de él" o del veto a la carne que algunos católicos hacen en Semana Santa.

Para Cristina Pardo, el hecho de retirar esta campaña publicitaria no ha estado acertado porque "no le puedes conceder semejante poder a las redes sociales". "Si a ti te molesta una campaña, que yo lo puedo entender, no te comas la hamburguesa, cómete unos nuggets, pero deja a la gente en paz", ha señalado.

Asimismo, la presentadora de Más Vale Tarde ha asegurado que ella ni siquiera se "había enterado de la polémica" y considera que "hay gente que tiene mucho tiempo libre" para cuestionar todo lo que se difunde en Internet.

"Quizá sería mejor vivir en un país en el que si una persona se ofende, diga 'no voy a volver a este establecimiento'", pero no "impulsar vetos solo porque no te guste un anuncio".