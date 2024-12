Cristina Pardo, tras conocer el posible precio de la comida de Mazón: "No veo el problema en enseñar la factura, otra cosa es que también se hubiera tomado 25 gintonics"

Por primera vez en dos meses, alguien ha dado detalles del precio de la comida que Carlos Mazón tuvo con la periodista Maribel Vilaplana en el día que la DANA asoló la Comunidad Valenciana.

La periodista Cruz Sánchez de Lara, de 'El Español', ha desvelado cuál podría haber sido el precio de esa comida, que ha explicado en 'Espejo Público' de Antena 3: "La comida fueron 160 y pico euros de dos menús cerrados de 75 euros cada uno. La pagó el PP, como todos sabemos".

Una información que Cristina Pardo no ve problema si es cierta para no haber enseñado la factura en este tiempo, salvo que haya más cosas en el recibo: "Si esto fue así, no entiendo el problema de enseñar la factura. Dos menús cerrados de 75 euros, ya ves tú. En principio no es ningún pecado, otra cosa es que hubiera el menú cerrado y después 25 gintonics, que entonces puedo entender no enseñar la factura".