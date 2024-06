Carlos Navarro 'El Yoyas' se encuentra en la cárcel de Brians 1 después de que la policía lo detuviera poniendo fin a dos años de fuga. Navarro podría enfrentarse de este modo a un delito de quebrantamiento de condena que podría añadir un año más a los casi 6 años de condena que ya tiene por maltrato a su mujer y sus hijos.

Su abogado asegura que le ha visto tranquilo, una cuestión que analizan en el vídeo sobre estas líneas Cristina Pardo y Beatriz de Vicente. Mientras la presentadora señala que "ha dejado de huir y ahora son días menos para salir a la calle", la abogada apunta que "ahora empieza a ser un reloj que empieza a contar hacia atrás".

Beatriz asegura que no puede pronunciarse sobre si 'El Yoyas' podría disfrutar de permisos penitenciarios durante la condena, si bien apunta que dependerá de si "tiene expedientes disciplinarios o va a ser un recluso modelo": "Por ahora ha demostrado chulería, rebeldía, no adecuarse a las normas del grupo", afirma la abogada, mientras que Cristina Pardo añade que "en la cárcel no puedes ir repartiendo yoyas a quien te dé la gana".