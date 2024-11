Cristina Pardo, sobre la ausencia de Mazón en Massanassa: "No pasa nada si te abuchean, la gente está cabreada"

"No entiendo este miedo"

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, no estuvo presente este domingo en Massanassa, donde el derrumbe del colegio Luis Vives provocó la muerte de un trabador. En su lugar, mantuvo una reunión en el Palau de la Generalitat con personal de la empresa Tragsa y de la Conselleria de Educación.

Esta decisión ha generado muchas críticas, entre ellas, la de Cristina Pardo, que le reprocha a Mazón su miedo a palpar el estado de ánimo de los ciudadanos.

"Si consideraron no ir porque pensaron que era más útil mantener reuniones en el Palau, cada uno tendrá su opinión y es respetable", ha dicho la presentadora, aunque ha asegurado que le parece "chocante a estas altura de la política que los políticos rehúyan en la calle pensando que les van a abuchear".

"No pasa nada, te abuchean porque la gente está cabreada", ha defendido Cristina Pardo. "No entiendo tener ese miedo a estas alturas a que la gente te manifieste que no esta de acuerdo contigo", ha concluido.