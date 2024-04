El alcalde socialista de Matarrubia, en Guadalajara, denuncia haber sufrido una paliza que le habría dejado inconsciente. Jacinto Lobo, que ganó las elecciones en 2023 desbancando al candidato del PP, que llevaba 20 años al frente del Ayuntamiento, apunta directamente al entorno del exalcalde como responsables de la agresión.

En el vídeo sobre estas líneas, Cristina Pardo asegura en el video sobre estas líneas que "en estos pueblos pequeños, por lo menos yo lo he vivido así, siempre hay algo más que no sabemos": "Esto no es 'yo te he quitado la alcaldía', es 'porque tú un día le dijiste a mi madre no sé qué...'", comenta la presentadora.

"Hay un dicho en euskera que dice 'pueblo pequeño, infierno grande'", apunta por su parte Iñaki López, mientras que Beatriz de Vicente señala que podría ser "un Puerto Urraco. 'Que me dijo que tu hermana, que la cuñada, que tu abuelo, que la gallina, que la linde...'".