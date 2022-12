Cristina Almeida interviene en el programa para valorar la precampaña electoral y lo que supone la irrupción de Vox en el panorama político. "Vox ya está en un lado del polo, no es que estén polarizando la política", asegura la abogada Cristina Almeida. Y añade que se está produciendo una "derechización absoluta entre los tres partidos de la derecha".

Respecto a que Vox haya comenzado la campaña pidiendo el voto contra las feministas y los separatistas, Cristina Almeida asegura que "tienen un absoluto desprecio a la democracia y se inventan que son los españoles de verdad". Y en realidad, dice, "están luchando por una España sin libertades, sin autonomía, sin nada de lo que dice la Constitución".

Además, la abogada ha señalado que "lo que más le molesta a Vox es que las mujeres hayamos salido del papel que la Iglesia Católica nos dio en la Dictadura".

Durante un momento de la entrevista, la presentadora se ha referido a ella como "Almeida", algo que ha llamado la atención de la entrevistada: "Ahora me está llegando cantidad de gente que me dice 'pero Cristina, ¿qué dicen en el metro de que a Almeida no la quieren?'", explicaba Cristina Almeida. "Yo el único político que conozco es Martínez-Almeida, y no sé si ha cambiado el apellido y ha hecho un acto de feminismo absoluto reconociendo la vigencia del apellido de su madre", bromeaba la abogada.