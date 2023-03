La revista de viajes y estilos de vida 'Condé Nast Traveler' incluye en su lista de destinos de visita obligada en el 2023 a A Coruña. En la lista, se encuentran destinos como El Cairo, Kenia, Nueva Zelanda, y de España, también incluye Zamora. La sección de Más Vale Tarde, 'Un país para viajárselo', de la mano de Luis Calero, ha visitado la ciudad considerada 'el fin del mundo'.

Manuel, vecino de A Coruña, hace de guía a Luis Calero para conocer la ciudad: "Somos un destino manejable, asequible. Tenemos una gastronomía muy buena y mucho aspecto cultural". "Es para sacar pecho y eso que los gallegos somos humildes", dice sobre su inclusión en la lista de 23 ciudades de obligada visita.

La postal de A Coruña son sus galerías de cristal. "Es un pedazo de conjunto acristalado, el mayor de Europa. La llaman ciudad de Cristal por este motivo", explica Manuel. Es una arquitectura que viene de los "barcos que se hacían en Ferrol" y se empezó a usar para "aislar y para hacer contraste térmico".

Ana, otra vecina de la ciudad, enseña la Torre de Hércules, que es "el monumento emblemático de la ciudad", incluida en la lista de patrimonio mundial en 2009. "Es un faro romano. Por fuera es del siglo XVIII, pero dentro se conservan las paredes construidas por el Imperio romano. Por eso es impresionante. Es el faro más antiguo del mundo y el único faro romano en funcionamiento", destaca Ana.

La última parada, y no la menos importante, es para conocer la gastronomía de la ciudad. Carlos, del restaurante la Sartén de Coruña, aconseja comer centollos porque están de temporada, que estará hasta junio. Pero no es fácil comerlo si no hay práctica, por eso nos enseña cómo comer un centollo de 2 kilos.

San Andrés de Teixido

Sin abandonar la provincia de A Coruña, Un país para viajárselo visita San Andrés de Teixido, uno de los pueblos imprescindibles que ver en las Rías Altas. Es considerado uno de los centros de peregrinación más importantes de Galicia. De hecho, es el segundo sitio de peregrinación después de Santiago de Compostela, y el más antiguo. Se remonta a antiguos ritos paganos y al precristianismo. Un refrán famoso y que describe al pueblo es "a San Andrés de Teixido vai de morto o que non foi de vivo", que viene a decir que "A San Andrés de Teixido se va de muerto el que no va de vivo".

En este pueblo puedes disfrutar de unas impresionantes vistas por sus acantilados, los más altos de Europa continental.

Desde luego, no se puede visitar la localidad sin comer los Sanandresiños. Estos son unos coloridos amuletos de miga de pan. Gente de todo el mundo va a San Andrés de Teixido para probar estos amuletos. Están hechos de masa de pan sin fermentar y con la que se hacen ocho figuras o amuletos con un significado cada uno ellos.