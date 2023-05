Rehacer o no la historia del pasado vuelve a ser un asunto de polémica. La cantante Thalía ha relanzado una nueva versión de la canción de Hombres G 'Sufre mamón', pero eliminando de sus estrofas la palabra "marica". Un hecho que ha vuelto a ser motivo de discusión en la opinión pública.

En Más Vale Tarde, Ramoncín, autor de otra canción con este término, 'Marica de terciopelo', ha expuesto su opinión: "¿Qué vamos a hacer con Lolita, con toda la literatura? Si un chico joven le dicen que no puede ver todos los James Bones censurados querrá ver todo lo censurado. Una cosa es poner las cosas en su contexto y advertir, pero de ahí a cambiar las cosas con ese pensamiento...", ha aseverado el artista que se ha planteado por qué se preocupan de esto y no "de que un chaval entre en Google y pueda ver sexo con animales".

En este sentido, ha indicado que nunca dejaría que rehicieran su canción evitando este término. "El mismo día en el que se hiele el infierno ocurriría eso. Marica de terciopelo es una canción que escribió un chaval de 17 años cuando te metían preso por llevar un pendiente y te pedían el carnet y te abofeteaban por llevar el pelo largo. Además es un poema de métrica libre de 62 versos que reivindica algo que en ese momento era durísimo", ha aseverado.

"En 1978 no teníamos democracia y salí y me puse delante de 18,5 millones de ciudadanos entonces y dije 'esta canción se la dedico a todos los que aún tenéis en la cárcel'. Es una canción que reivindica el derecho a cada uno tener la sexualidad que quiera y es imposible cantar. Esa canción no tiene nada que ver con algo que sea insultante ni nada por el estilo", ha añadido.