Tras la marcha de Mamen Mendizábal, Cristina Pardo e Iñaki López llegan al plató de Más Vale Tarde dispuestos a darlo todo como nuevos presentadores del programa de laSexta. Después de dejar sus respectivos programas, ambos tendrán que copresentar juntos.

Para ello, López ha pedido consejo a alguien que conoce muy bien a la pamplonesa: Pablo Motos. Y es que, incluso, el presentador de 'El Hormiguero' confiesa en este vídeo un detalle de Pardo que hasta sorprende a la propia presentadora. "Lo ha debido de observar cuando yo no me he dado cuenta", explica Pardo en plató. Puedes ver el momento al completo en el vídeo que acompaña a estas líneas.