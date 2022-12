El Consejo de Ministros ha aprobado la reforma propuesta por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, en relación a la solicitud de las becas por parte de estudiantes universitarios.

Y se ha hecho a inicios de agosto, mes en el que se abre el plazo para solicitar las ayudas económicas del Estado. Pero ahora, han añadido un nuevo requisito. Los estudiantes que soliciten una beca que cubra el pago de las tasas deberán haber obtenido un 5,5 de media en sus estudios mientras que se incrementa a un 6,5 en las ayudas de residencia o las compensatorias para familias con dificultades económicas.

El problema llega para todos aquellos a los que no le llega la nota. "Mis padres no pueden pagarme mis estudios aquí en Barcelona. Siento resignación", ha declarado Miquel, uno de los afectados que ha tenido que abandonar sus estudios.

Además, hay muchos estudiantes que no solo no pueden pagar las tasas, sino que deben dinero a las universidades. "Muchas veces no nos llega para comer. Debo 800 euros a la universidad, me respaldé en que podía salir adelante con la ayuda de mis padres y trabajillos que tenía en fines de semana".

Miriam, estudiante de periodismo de Sevilla, es una de las pocas 'afortunadas' que ha conseguido un trabajo con el que pagar sus estudios. Comenzó el año pasado cuando se tuvo que enfrentar al tasazo y observó que sus cuentas no salían. "Una profesora se ofreció a ayudarme económicamente para que pudiera asistir a la universidad". Sin embargo, comenta que compaginar estudios y trabajo le resulta bastante complicado. "Tengo que hacer malabares, incluso le he pedido a profesores cambiar las clases prácticas por trabajos voluntarios".

El sindicato de estudiantes critica duramente la política de Wert. Ana García, secretaria general del sindicato, ha declarado: "Quiere volver a la etapa en la que solamente los ricos podían estudiar". Y es que, con la subida de las tasas y la reforma de las becas solo podrán estudiar los privilegiados.